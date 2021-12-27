“العمراني”:”أبو بكر” نجم كبير.. ونسعى إلى إنهاء ملف الكفاءة المالية

أكد نائب رئيس النصر عبد الله العمراني، أن المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر صنع الفارق خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه نجم كبير رغم عدم التوفيق في بعض المباريات.
وقال العمراني، في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب” عبر قناة “MBC”: “الفريق كان جيدا في العموم أمام الحزم، لكن هناك بعض الأمور الفنية التي حدثت وتم تعديلها”.
وأوضح، أن الفريق يتطور بشكل أكبر من مباراة لأخرى، لافتا أن فينسنت أبو بكر نجم كبير ومعروف، حتى لو صادفه عدم توفيق في بعض المباريات.
وعن امكانية تعويض رحيل حمدالله بأبو بكر في خط هجوم النصر، علق قائلا:” نحن نتحدث عن لاعبينا فقط، أبو بكر يقدم مستوى جيدا، واللاعب الذي لا ينتمي للفريق لا أود التحدث عنه”. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن إدارة النصر تعمل حاليا من أجل إنهاء ملف شهادة الكفاءة المالية، مشددا على قدرة الإدارة على إنجاز هذا الملف.
وأتم تصريحاته:” ملف الصفقات الجديدة خلال الفترة الشتوية يعود للجهاز الفني، وهو من يقرر ذلك بالنهاية”.