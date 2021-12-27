“كوزمين” يتحدث عن أسباب عودة الاتحاد أمام الاتفاق

تحدث المدير الفني لفريق الاتحاد كوزمين كونترا، عن أسباب عودة فريقه أمام الاتفاق والفوز بثلاثية بعد التأخر بهدفين، واصفًا هذا الفوز بالصعب والمعقد.
وحول الاتحاد تأخره لفوز مثير أمام الاتفاق بنتيجة (3-2)، أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري المحترفين.
وقال كونترا في تصريحات بعد المباراة: “خضنا مباراة صعبة ومعقدة أمام فريق قوي وشرس، ونجحنا في قلب النتيجة والفوز”.
وأضاف مدرب الاتحاد:” قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، وأتيحت لنا فرص لم نستغلها، بينما استغلوا هم فرصتين وسجلوا”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الاتحاد عاد في الشوط الثاني وقلب المباراة، وهذا بفضل اللاعبين وقتاليتهم وروحهم العالية.
وبهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة 29، في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما جاء الاتفاق في المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة بـ17 نقطة.