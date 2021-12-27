محافظ الخرج يلتقي مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٥/٢٣ هـ سعادة مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج السابق العميد / خالد بن عبدالله السعيس وسعادة العقيد/ خالد بن معاش العنزي بمناسبة تكليفه مديراً للإدارة الدفاع المدني بالخرج .
في بداية الاستقبال رحب المحافظ بهما وأشاد بالعميد السعيس مثنياً على جهوده الكبيرة الذي بذلها طيلة فترة عمله متمنياً له التوفيق بعد تقاعده .
كما أعرب المحافظ عن أمنياته للعقيد العنزي بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد و متمنيا له التوفيق ومواصلة الإدارة الاداء الجيد ، مشيداً بالجهود التي يقدمها رجال الدفاع المدني ودورهم في الحفاظ السلامة وعلى الأرواح وتوعية المجتمع بشكل مستمر .
وبعد ذلك قدم العقيد العنزي شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتوجيهات التي قال إنها ستكون دافعاً لتقديم كل مايصب في مصلحة الوطن .