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جديد الخرج > محافظ الخرج يلتقي مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج
27/12/2021   4:02 م

محافظ الخرج يلتقي مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٥/٢٣ هـ سعادة مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج السابق العميد / خالد بن عبدالله السعيس وسعادة العقيد/ خالد بن معاش العنزي بمناسبة تكليفه مديراً للإدارة الدفاع المدني بالخرج .

في بداية الاستقبال رحب المحافظ بهما وأشاد بالعميد السعيس مثنياً على جهوده الكبيرة الذي بذلها طيلة فترة عمله متمنياً له التوفيق بعد تقاعده .

كما أعرب المحافظ عن أمنياته للعقيد العنزي بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد و متمنيا له التوفيق ومواصلة الإدارة الاداء الجيد ، مشيداً بالجهود التي يقدمها رجال الدفاع المدني ودورهم في الحفاظ السلامة وعلى الأرواح وتوعية المجتمع بشكل مستمر .

وبعد ذلك قدم العقيد العنزي شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتوجيهات التي قال إنها ستكون دافعاً لتقديم كل مايصب في مصلحة الوطن .

 

محافظ الخرج يلتقي مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج

جديد الخرج
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