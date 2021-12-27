أمير الشمالية يكرم طالبة بعد فوزها بجائزة مكتب التربية العربية لدول الخليج للتفوق الدراسي

كرم أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، في مكتبه اليوم (الإثنين)، طالبة بالصف الثالث المتوسط، لفوزها بجائزة مكتب التربية العربية لدول الخليج للتفوق الدراسي، وتكريمها في معرض إكسبو دبي.
وهنَّأ أمير المنطقة الطالبة عائشة السويد، لحصولها على الجائزة، واصفاً مهاراتها بالمميزة، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والدولية، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، أكدت الطالبة عائشة السويد، أن التكريم سيكون حافزاً لها لمواصلة التميز وتحقيق جوائز علمية متقدمة.