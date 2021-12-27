نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر لعلاج حب الشباب لخطورته على الحوامل
27/12/2021   4:06 م

“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر لعلاج حب الشباب لخطورته على الحوامل

+ = -
755

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تناول مستحضر “أيزوتريتينوين” للنساء الحوامل والقادرات على الحمل وكذلك المرضعات، لخطورته على الجنين.

وأوضحت الهيئة أن هذا المستحضر والذي يستخدم لعلاج الحالات الشديدة من حب الشباب، يسبب تشوهات للأجنة عند استعماله من قبل النساء الحوامل، فالحمل والرضاعة من موانع الاستعمال المطلق للخطة العلاجية.

وأكدت على أنه يمنع استعماله للسيدات القادرات على الإنجاب، إلا بعد التحقق من تطبيق شروط منع الحمل المعتمدة من قبل الهيئة، ومنها، وجوب استعمال طريقتين فعالتين لمنع الحمل في الحالات الآتية: قبل الاستخدام بشهر وأثناء الاستخدام وبعد التوقف بشهر. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أهمية ضرورة المتابعة الطبية كل شهر إذ يقوم الطبيب بعمل اختبار حمل قبل بدء العلاج وأثناء العلاج وبعد التوقف بـ 5 أسابيع، مشددة على عدم التبرع بالدم خلال الفترة العلاجية ولمدة شهر بعد التوقف.

“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر لعلاج حب الشباب لخطورته على الحوامل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191333.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.