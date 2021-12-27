“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر لعلاج حب الشباب لخطورته على الحوامل

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تناول مستحضر “أيزوتريتينوين” للنساء الحوامل والقادرات على الحمل وكذلك المرضعات، لخطورته على الجنين.
وأوضحت الهيئة أن هذا المستحضر والذي يستخدم لعلاج الحالات الشديدة من حب الشباب، يسبب تشوهات للأجنة عند استعماله من قبل النساء الحوامل، فالحمل والرضاعة من موانع الاستعمال المطلق للخطة العلاجية.
وأكدت على أنه يمنع استعماله للسيدات القادرات على الإنجاب، إلا بعد التحقق من تطبيق شروط منع الحمل المعتمدة من قبل الهيئة، ومنها، وجوب استعمال طريقتين فعالتين لمنع الحمل في الحالات الآتية: قبل الاستخدام بشهر وأثناء الاستخدام وبعد التوقف بشهر. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أهمية ضرورة المتابعة الطبية كل شهر إذ يقوم الطبيب بعمل اختبار حمل قبل بدء العلاج وأثناء العلاج وبعد التوقف بـ 5 أسابيع، مشددة على عدم التبرع بالدم خلال الفترة العلاجية ولمدة شهر بعد التوقف.
النساء القادرات على الحمل يجب عليهن اتباع خطة منع الحمل قبل تناول مستحضر “ايزوتريتينوين” لخطورته على الجنين.#دقيقة_دواء#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/I6vRcHTM97
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 27, 2021