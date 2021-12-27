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جديد المحليات > أمانة المدينة المنورة توقّع عقداً استثمارياً لإدارة وتشغيل خدمة صف السيارات بالمنطقة المركزية
27/12/2021   4:06 م

أمانة المدينة المنورة توقّع عقداً استثمارياً لإدارة وتشغيل خدمة صف السيارات بالمنطقة المركزية

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وقّعت أمانة منطقة المدينة المنورة عقداً استثمارياً مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل خدمة صفّ السيارات بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، لمدة 5 سنوات.

وتهدف خدمة صف السيارات المزمع إطلاقها قريباً في المنطقة المركزية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار في نطاق المنطقة المركزية.

كما تهدف الخدمة إلى تسهيل الوصول إلى المسجد النبوي الشريف، من خلال اعتماد 6 نقاط رئيسية لتقديم الخدمة في المنطقة المركزية على طريق السلام غرب المسجد النبوي، وطريق الشيخ عبدالعزيز بن صالح في المركزية الجنوبية، وطريق مصعب بن عمير في المركزية الشمالية.

الجدير بالذكر أن أمانة المنطقة اعتمدت النقاط التشغيلية للخدمة، والتي من خلالها يتم استقبال العملاء واستلام وتسليم المركبات والعمل على توظيف التقنية بما يضمن تقديم الخدمة في أوقات قياسية باستخدام التطبيقات الإلكترونية.

صور

وفق “أخبار 24”.

أمانة المدينة المنورة توقّع عقداً استثمارياً لإدارة وتشغيل خدمة صف السيارات بالمنطقة المركزية

جديد المحليات
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