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جديد المحليات > هل الأفضل المسح على الجوربين.. أم خلعهما وغسل القدمين؟.. الشيخ الخثلان يجيب
27/12/2021   11:06 م

هل الأفضل المسح على الجوربين.. أم خلعهما وغسل القدمين؟.. الشيخ الخثلان يجيب

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أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أن أفضلية المسح على الجوربين أو الغسل يكون بحسب حال القدمين.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “منارات الهدى” أن القدمين إذا كانتا مكشوفتين فالأفضل غسلهما، وإذا كان الشخص لابسًا الجوربين فالأفضل المسح وعدم خلعهما.

وبين أن شروط المسح على الجوربين أن يكون في المدة المحددة شرعاً وهي 24 ساعة للمقيم، و72 للمسافر.

وأشار إلى أن من مسح على الجوربين بعد انتهاء المدة ناسياً وصلى، تعد صلاته غير صحيحة وعليه إعادة الوضوء والصلاة.

وفق “أخبار 24”.

هل الأفضل المسح على الجوربين.. أم خلعهما وغسل القدمين؟.. الشيخ الخثلان يجيب

جديد المحليات
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