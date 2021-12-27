هل الأفضل المسح على الجوربين.. أم خلعهما وغسل القدمين؟.. الشيخ الخثلان يجيب

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أن أفضلية المسح على الجوربين أو الغسل يكون بحسب حال القدمين.
وأوضح خلال حديثه في برنامج “منارات الهدى” أن القدمين إذا كانتا مكشوفتين فالأفضل غسلهما، وإذا كان الشخص لابسًا الجوربين فالأفضل المسح وعدم خلعهما.
وبين أن شروط المسح على الجوربين أن يكون في المدة المحددة شرعاً وهي 24 ساعة للمقيم، و72 للمسافر.
وأشار إلى أن من مسح على الجوربين بعد انتهاء المدة ناسياً وصلى، تعد صلاته غير صحيحة وعليه إعادة الوضوء والصلاة.
⚡ أيهما أفضل المسح على الجوربين؟ أو خلعهما وغسل الرجلين؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#فتاوى
للاشتراك في قناة فوائد الخثلان على اليوتيوبhttps://t.co/CqBJW1KdJC pic.twitter.com/AMyydfnWzK
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) December 27, 2021
🔹 متى تبدأ مدة المسح على الجوربين؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#فتاوى
للاشتراك في قناة فوائد الخثلان على اليوتيوبhttps://t.co/CqBJW1KdJC pic.twitter.com/PXnQAyARao
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) December 27, 2021
🔆 من مسح على الجوربين بعد انتهاء مدة المسح ناسياً وصلى فما حكم صلاته؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#فتاوى
للاشتراك في قناة فوائد الخثلان على اليوتيوبhttps://t.co/CqBJW1KdJC pic.twitter.com/AkbbhYfNH9
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) December 27, 2021
وفق “أخبار 24”.