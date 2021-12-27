موسم الرياض يعلن تمديد “رياض سفاري” حتى 16 يناير

أعلن موسم الرياض عن تمديد أيام عمل منطقة “رياض سفاري” حتى 16 يناير 2022م، من أجل إتاحة الفرصة للزوار لخوض مزيد من التجارب التفاعلية.
وتقع المنطقة على بعد 80 كيلومترًا غرب مدينة الرياض، موفرةً بيئةً طبيعيةً وعناصر واقعيةً من جولات تفاعلية بين الحيوانات مع مرشدين مختصين، وأنشطة ترفيهية، وألعاب عائلية.
وتشجع المنطقة زوارها على خوض تجربة التفاعل عن قرب مع الحيوانات الأليفة والبرية، تحت إشراف كوادر خبيرة بالتعامل مع الحيوانات، في بيئة آمنة تحافظ على الموارد الطبيعية للعالم، مع عرضها بطريقة مشوقة ومستدامة.
وتوجه المنطقة فعالياتها للأطفال والعوائل، وتضم العديد من الفعاليات الحركية، مثل: التسلق، والقفز بالحبل، وألعاب التحدي الممتعة، إضافةً إلى توفير الألعاب المائية المتنوعة، مثل: الدراجة المائية وقوارب التجديف العائلية. وفق “أخبار 24”.