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جديد المحليات > تعليقًا على المؤشرات التعدينية لشهر نوفمبر.. الخريّف: نسعى لزيادة جاذبية قطاع التعدين للاستثمارات النوعية
28/12/2021   1:45 ص

تعليقًا على المؤشرات التعدينية لشهر نوفمبر.. الخريّف: نسعى لزيادة جاذبية قطاع التعدين للاستثمارات النوعية

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علق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، اليوم (الإثنين)، على أهم المؤشرات التعدينية لشهر نوفمبر، والتي شملت إصدار 34 رخصة.

وأكد، خلال تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن الوزارة تسعى لزيادة جاذبية قطاع التعدين للاستثمارات النوعية وتعظيم القيمة المحققة منه.

وأضاف أن المؤشرات المحققة تعكس أثر التشريعات الصادرة لتنظيم قطاع التعدين وحمايته من الممارسات الضارة، بما يحقق المستهدفات المنشودة. وفق “أخبار 24”.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إصدار 34 رخصة خلال شهر نوفمبر، من بينها 7 رخص للاستكشاف و26 رخصة محاجر مواد بناء، ورخصة وحيدة للاستطلاع، ليصل بذلك إجمالي الرخص السارية في القطاع إلى 1913 رخصة.

تعليقًا على المؤشرات التعدينية لشهر نوفمبر.. الخريّف: نسعى لزيادة جاذبية قطاع التعدين للاستثمارات النوعية

جديد المحليات
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