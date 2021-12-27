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جديد المحليات > بالفيديو.. مدير “التطوير بالأرصاد”: نستخدم 3 تقنيات في الاستمطار الصناعي والتكلفة أقل من تحلية المياه
28/12/2021   1:45 ص

بالفيديو.. مدير “التطوير بالأرصاد”: نستخدم 3 تقنيات في الاستمطار الصناعي والتكلفة أقل من تحلية المياه

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أكد مدير عام إدارة البحث والتطوير والابتكار في المركز الوطني للأرصاد الدكتور ياسر الغفاري، أن تكلفة الاستمطار الصناعي ليست عالية مقارنة بتحلية المياه.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” اليوم (الإثنين)، أن الاستمطار سيكون خلال الشتاء والربيع في منطقة الرياض وشمالها من القصيم وحتى حائل.

وأضاف أنه في الصيف والخريف يستهدفون عسير وبقية المناطق الجنوبية، نظرًا لتكون السحب الجبلية فيها.

وأشار إلى أنهم يستخدمون 3 تقنيات في الاستمطار وهي الطائرات، والمولدات الأرضية، وطائرات الدرون.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مدير “التطوير بالأرصاد”: نستخدم 3 تقنيات في الاستمطار الصناعي والتكلفة أقل من تحلية المياه

جديد المحليات
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