“الانضباط” تعاقب سعد العفالق ولاعبي الفتح بسبب مباراة الاتحاد في كأس الملك

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات ضد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح،سعد العفالق، واثنين من لاعبي الفريق بسبب مباراة الفريق أمام الاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وألزمت لجنة الانضباط رئيس نادي الفتح سعد العفالق، بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال؛ بعد قيامه بالإساءة إلى حكم المباراة عبر أحد اللقاءات الإعلامية.
كما قررت اللجنة معاقبة كل من لاعب الفتح مراد باتنا، وزميله في الفريق عمار الدحيم بدفع (20,000) ريال، بسبب إساءتهم إلى حكم المباراة عبر أحد اللقاءات الإعلامية. وفق “أخبار 24”.
كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الفتح بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال؛ بعد حصول 6 من لاعبي فريق النادي على إنذارات أثناء المباراة، وذلك وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة.