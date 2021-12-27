“النفيعي”: نتحمل جميعاً خسارة الأهلي.. والأيام المقبلة ستشهد تغيرا لتجاوز الأزمة

علق رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ماجد النفيعي، على خسارة فريقه الأول لكرة القدم، أمام نظيره الرائد، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري المحترفين.
وقال ماجد النفيعي عقب خسارة الأهلي: “نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعاً أنا وفريق عملي والجهاز الفني والإداري واللاعبين هذا المستوى السيئ”.
وأوضح “النفيعي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أشياء كثيرة إن شاء الله راح تتعدل وتتغير في الأيام القادمة لنتجاوز هذه الأزمة”.
وبتلك النتيجة، وصل فريق الرائد إلى 21 نقطة بالمركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر. وفق “أخبار 24”.
وقاد هاسي فريق الأهلي في 14 مباراة دورياً حتى الآن، وحقق 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات وخسارة في 5 مباريات، احتل بها المركز الـ11 في جدول ترتيب البطولة بـ15 نقطة.