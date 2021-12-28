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جديد المحليات > بالفيديو.. هل ضغط العمل يؤثر على الحياة الأسرية؟.. هكذا أجاب مواطنون
28/12/2021   7:09 ص

بالفيديو.. هل ضغط العمل يؤثر على الحياة الأسرية؟.. هكذا أجاب مواطنون

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تباينت آراء المواطنين والمواطنات ما بين مؤيد ومعارض حول مدى تأثير ضغط العمل على الحياة الأسرية والعلاقة بين الزوجين.

وأشار مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، إلى أن ضغوطات العمل لن تؤثر على حياة الأسرة إذا تمكن الشخص من تقسيم وقته بصورة مرتبة، واستطاع الفصل ما بين العمل وضغوطاته والحياة الزوجية.

بينما رأى آخرون أن ضغوطات العمل تؤثر بشكل مباشر على الأمور الأسرية خاصة إذا لم تستطع الزوجة احتواء الزوج ومساعدته على تجاوزها، مبينين أن هذه الضغوطات تؤثر على الحالة النفسية والجسدية للشخص بصورة سلبية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل ضغط العمل يؤثر على الحياة الأسرية؟.. هكذا أجاب مواطنون

جديد المحليات
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