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جديد المحليات > استشاري يُوضح أسباب ارتفاع منحنى الإصابة بـ”كورونا” في المملكة خلال هذه الفترة
28/12/2021   7:09 ص

استشاري يُوضح أسباب ارتفاع منحنى الإصابة بـ”كورونا” في المملكة خلال هذه الفترة

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كشف استشاري طب الطوارئ الدكتور باسم البحراني عن أسباب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الحالية.

وقال الدكتور البحراني خلال مداخلة ببرنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، إن دخول فصل الشتاء أثر بشكل مباشر على زيادة الإصابة بالفيروس، إلى جانب كثرة الأمراض التنفسية، وانتشار متحور “أوميكرون” الذي تسبب في تضاعف أعداد المصابين خلال أيام قليلة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن ارتفاع الإصابة بالفيروس تضمن أيضاً التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية، وضعف المناعة المجتمعية، وكذلك قلة التحصين وإهمال أخذ اللقاح.

استشاري يُوضح أسباب ارتفاع منحنى الإصابة بـ”كورونا” في المملكة خلال هذه الفترة

جديد المحليات
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