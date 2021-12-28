استشاري يُوضح أسباب ارتفاع منحنى الإصابة بـ”كورونا” في المملكة خلال هذه الفترة

كشف استشاري طب الطوارئ الدكتور باسم البحراني عن أسباب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الحالية.
وقال الدكتور البحراني خلال مداخلة ببرنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، إن دخول فصل الشتاء أثر بشكل مباشر على زيادة الإصابة بالفيروس، إلى جانب كثرة الأمراض التنفسية، وانتشار متحور “أوميكرون” الذي تسبب في تضاعف أعداد المصابين خلال أيام قليلة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ارتفاع الإصابة بالفيروس تضمن أيضاً التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية، وضعف المناعة المجتمعية، وكذلك قلة التحصين وإهمال أخذ اللقاح.
فيديو | الاستشاري د. باسم البحراني: في الشتاء تكثر الإصابات بالأمراض التنفسية وهو أحد أسباب الزيادة في حالات #كورونا #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/LrTT8SHaWB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2021