مصدر: “التعليم” بدأت ترقية معلمين ومعلمات إلى رتبتي متقدم وخبير

كشف مصدر عن أن وزارة التعليم أصدرت قرارات بترقية عدد من المعلمين والمعلمات، وذلك لمن حصلوا على الرخصة المهنية.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″ أن الترقيات ستكون من رتبة ممارس إلى رتبة متقدم، ومن رتبة متقدم إلى رتبة خبير.
يذكر أن من شروط الترقية من رتبة معلم ممارس إلى متقدم ومن معلم متقدم إلى خبير؛ ألا تقل المدة التي قضاها في التدريس كمعلم ممارس/ متقدم عن 6 أعوام لحاملي الشهادة الجامعية و5 سنوات لحاملي الماجستير و4 للحاصلين على درجة الدكتوراه.
كما يجب أن يتحصل المعلم على الحد الأدنى على الأقل من التقييم في التطوير المهني، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن “جيد جداً” خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويمكن الترقية من معلم إلى معلم ممارس على أن يحصل على مؤهل جامعي على أقل تقدير في التخصصات التعليمية، وأن يكون هناك احتياج لتخصص المعلم في رتبة معلم ممارس. وفق “أخبار 24”.