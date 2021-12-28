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جديد المحليات > “سار” تطرح خدمة جديدة لنقل المسافرين بالتعاون مع “أوبر”
28/12/2021   2:14 م

“سار” تطرح خدمة جديدة لنقل المسافرين بالتعاون مع “أوبر”

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم (الثلاثاء)، طرح خدمة “نقل المسافرين من وإلى محطاتها” على متن رحلاتها باستخدام تطبيق شركة أوبر السعودية المحدودة.

وأوضحت أن الخدمة ستمكن عملاءها من إجراء حجوزاتهم الخاصة بالخدمة مباشرة باستخدام تطبيق أوبر؛ وذلك قبل وصولهم المحطة للتمكّن من وصولهم بشكل آمن وسريع ومريح إلى وجهاتهم النهائية.

وأضافت أنه سيتم تخصيص 3 مواقع لنقل المسافرين لمستخدمي تطبيق “أوبر”، وذلك في منطقة القدوم بالمحطات، والمجهزة جميعها بأنظمة إرشادية لتوجيه عملاء سار لحظة وصولهم نحو مواقع الاستقبال المخصصة.

ونوهت بأن الخدمة الجديدة ستغطي في مرحلتها الأولى، بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة لمدة عامين، محطات (الرياض – قطار الشمال، القصيم، الرياض – قطار الشرق، الهفوف، الدمام)، في حين ستشهد المرحلة الثانية من الاتفاق تغطية محطات كل من (المجمعة، حائل، الجوف، القريات، بقيق). وفق “أخبار 24”.

“سار” تطرح خدمة جديدة لنقل المسافرين بالتعاون مع “أوبر”

جديد المحليات
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