نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الزعاق: الحالة المطرية مستمرة للخميس ثم تبدأ في التوسع بالرياض الجمعة
28/12/2021   8:56 م

الزعاق: الحالة المطرية مستمرة للخميس ثم تبدأ في التوسع بالرياض الجمعة

+ = -
1015

استعرض الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، بعض السمات المميزة للمناخ خلال الوقت الحالي.

وأوضح أنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية المعاشة حاليًا على بعض المناطق حتى يوم (الخميس)، ثم تبدأ في التوسع اعتبارًا من (الجمعة)، لتشمل الرياض وشمالها وجنوبها.

وذكر أن هذه الحالة تأتي في موسم “برد الأزيرق”، والذي من المتوقع أن يكون مصحوبًا برياح شمالية وانخفاض محسوس بدرجات الحرارة.

وفق “أخبار 24”.

الزعاق: الحالة المطرية مستمرة للخميس ثم تبدأ في التوسع بالرياض الجمعة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191490.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.