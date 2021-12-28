الزعاق: الحالة المطرية مستمرة للخميس ثم تبدأ في التوسع بالرياض الجمعة

استعرض الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، بعض السمات المميزة للمناخ خلال الوقت الحالي.
وأوضح أنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية المعاشة حاليًا على بعض المناطق حتى يوم (الخميس)، ثم تبدأ في التوسع اعتبارًا من (الجمعة)، لتشمل الرياض وشمالها وجنوبها.
وذكر أن هذه الحالة تأتي في موسم “برد الأزيرق”، والذي من المتوقع أن يكون مصحوبًا برياح شمالية وانخفاض محسوس بدرجات الحرارة.
الحالة المطرية المعاشة :
مستمرة على مناطقها بتمرحل زحزاح للخميس ومن الجمعة متوقع أن تتجدد وتنفرش أكثر لتنال #الرياض شماله وكذلك جنوبه
وهي داخلة في موسم برد الأزيرق ، فإذا هبت الرياح الشمالية فستكون الحرارة المحسوسة متدنية
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 28, 2021
وفق “أخبار 24”.