“موانئ” تلزم أصحاب البضائع الواردة إلى المملكة بتستيفها عبر الحاويات

ألزمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أصحاب البضائع استخدام الطبليات في تستيف البضائع الواردة للمملكة عبر الحاويات، وذلك اعتباراً من 1 / 3 / 2022م.
وشددت على أهمية وضع البضائع داخل الطبليات بطريقة تحقق سهولة مناولتها بالمعدات الميكانيكية المتخصصة، وذلك من أجل تسهيل وتيرة عمل الموانئ وتسريع عمليات التشغيل ضمنها، وتطوير الخدمات وفق المعايير والمستويات العالمية.
وأوضحت أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على العمليات التشغيلية داخل الموانئ، وضمان سرعة فسحها جمركياً، وتحسين تجربة العميل لمناولة البضائع والحاويات داخل الموانئ، وتيسير التجارة، بالإضافة إلى تفادي وقوع أي تلفيات للبضائع الواردة داخل تلك الحاويات.
وبينت أن القرار يستثني بضائع المواد الصب “السائبة” الجافة أو السائلة التي تُحمل مباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، مثل القمح والحبوب، والإسمنت، والجبس والمواد البترولية وغيرها.
كما يستثني المواد الخام التي ترد في أكياس “جامبو” بأوزان كبيرة يصعب وضعها على طبليات، والآلات والمعدات الثقيلة، وخطوط الإنتاج، والمولدات الكهربائية، والآليات، والمنتجات المعدنية التي ترد على شكل رولات كبيرة أو لفائف أو مسطحة.
ويتضمن الاستثناء المواد التي يصعب تحميلها على طبليات مثل العوازل وورق الكرتون والسجاد وما يماثلها، بالإضافة إلى أسياخ الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات وما يماثلها، فضلاً عن الأثاث والمفروشات بصفة عامة، والإطارات الخارجية الهوائية، والرخام والأحجار والجرانيت الخام. وفق “أخبار 24”.
وكشفت “موانئ” أنها ستقوم بمراجعة مستمرة للبضائع المستثناة لتحديثها والإعلان عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذها جميع الإجراءات النظامية ضد غير الملتزمين من أصحاب البضائع.