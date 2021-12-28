محافظ الخرج يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٥/٢٤هـ سعادة مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور / راشد بن عمر العارضي يرافقه العميد / حسن المالكي مدير العمليات بمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض والعميد / أحمد الزهراني مدير الشؤون الإدارية بمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض و العقيد/خالد بن حمد البدر مدير ادارة مكافحة المخدرات بالخرج والعقيد /عبدالله بن محمد آل فاران مساعد مدير مكافحة المخدرات بالخرج وعدد من منسوبي إدارة المكافحة بالخرج .
في بداية اللقاء رحب المحافظ بهم وأشاد بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها وذلك في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقضاء عليها والحد من انتشارها وأهمية الدور التوعوي في الوقاية من المخدرات وتحذير المجتمع منها .
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من النقاط التي تصب في مصلحة تطوير العمل والتنويه بتنامي المحافظة سكانياً وتوسعها وأن ذلك يتطلب دعم قوة المكافحة بالمحافظة بما يواكب ذلك .
وفي نهاية اللقاء قدم اللواء الدكتور العارضي شكره وتقديره لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال .