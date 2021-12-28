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جديد المحليات > “استشاري”: حبوب منع الحمل تسبب جلطات للنساء بمعدلات قلية جدًا.. ويجب أخذها وفقًا لوصفة طبيب
28/12/2021   10:46 م

“استشاري”: حبوب منع الحمل تسبب جلطات للنساء بمعدلات قلية جدًا.. ويجب أخذها وفقًا لوصفة طبيب

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كشف استشاري طب النساء والولادة الدكتور يزيد اليوسف أن حبوب منع الحمل قد تتسبب في إحداث جلطات عند النساء، وذلك يكون بمعدلات قليلة جدًا.

وأوضح اليوسف أن حبوب منع الحمل من الأدوية التي يجيب أخذها وفقًا لوصفة طبيب، ويلزم على السيدة المتابعة بين الحين والاخر للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية خلال استخدامها.

وأضاف، أن هناك بعض الحالات النادرة جدًا تستخدم حبوب منع الحمل وتتعرض لجلطات وعددها قليل جدًا وذلك بمعدل 10 سيدات لكل 100 ألف سيدة تستخدم حبوب مانع مزدوج، بينما التي لا تستخدم حبوب مانع قد تتعرض لجلطة بمعدل 4 لكل 100 ألف.

وتابع، أنه قد تزيد نسبة الإصابة بالجلطات للحامل إلى 100 لكل 100 ألف سيدة، بالإضافة إلى الجلطات خلال فترة النفاس تصل لمعدل 550 لكل 100 ألف. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أنه لا يوجد أي تحليل يتم إجراؤه قبل استخدام منع الحمل لسيدة، ولكن يتم النظر في حال كان هناك تاريخ مرضي سابق، مشيرًا إلى أن هناك سيدات لا يتم إعطاؤهن مانعًا هرمونيًا مثل مرضى الجلطات السابقة، والضغط، والصداع النصفي، أو مدخنة وقد تجاوزت 35 عامًا وغيرها من الحالات المرضية الأخرى.

وأشار إلى أن استخدام حبوب منع الحمل لسنوات عديدة لا يشكل أي خطر، مبينًا أن هناك بدائل عدة لمنع الحمل مثل “اللاصقات، واللولب، والإبر، وحبوب أحادية الهرمون، واللولب الهرموني، وأخيرًا الجراحية”.

“استشاري”: حبوب منع الحمل تسبب جلطات للنساء بمعدلات قلية جدًا.. ويجب أخذها وفقًا لوصفة طبيب

جديد المحليات
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