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جديد الخرج > غرفة الخرج تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها للدورة الخامسة 1443-1447هـ
28/12/2021   10:43 م

غرفة الخرج تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها للدورة الخامسة 1443-1447هـ

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الخرج في دورتها الخامسة خلال الفترة 1443-1447هـ نتائج الانتخابات التي تمت يومي الإثنين والثلاثاء عبر الموقع الالكتروني لوزارة التجارة .

حيث حقق المهندس عبدالعزيز بن ربيع حمود الشريف الخواجي الترتيب الأول بعد أن حصد٦٧٧ صوتاً يليه بالمركز الثاني عبدالقادر بن نايف علي العضياني العتيبي بـ ٣٩٢ صوتاً ثم المركز الثالث عبدالعزيز بن قطين بن سعيد العتيبي بـ ٣٣٩ صوتاً وجاء المركز الرابع عبدالسلام بن علي بن محمد الشهري بـ ٢٦١ صوتاً ، ليفوزوا في المقاعد الأربعة الأولى، في حين يتبقى أربعة أشخاص معيّنين ليكتمل عقد المجلس بـ 8 أعضاء لدورته القادمة 1443-1447هـ .

وشهدت الانتخابات تنافساً شريفاً بين رجال الأعمال في المحافظة للفوز في مقعد عضوية غرفة الخرج ليمثلوا صوت قطاع المال والأعمال بالمحافظة والسعي لتعزيزه ونموه الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

غرفة الخرج تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها للدورة الخامسة 1443-1447هـ

جديد الخرج
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