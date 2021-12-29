بالفيديو.. “الفهيد”: الهلال يحتاج محمد العويس وستكون صفقة عظيمة

تحدث الإعلامي الرياضي، أحمد الفهيد، عن الأنباء التي يتم تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن رغبة حارس مرمى فريق الأهلي في الرحيل، والانتقال إلى صفوف الهلال.
وقال أحمد الفهيد، خلال تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “العويس بالنسبة لي هو أفضل حارس في المملكة، وإذا كان متاحًا خلال الانتقالات الشتوية فبالتأكيد الهلال يحتاجه.. وإذا نجح ووقع معه بطل آسيا فستكون صفقة عظيمة”.
وكان الإعلامي الرياضي خالد البدر قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الهلال يرغب بقوة في التعاقد مع حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي الكابتن محمد العويس.. مدة العقد 3 سنوات، وراتب 6 ملايين ريال في الموسم”. وفق “أخبار 24”.
أحمد الفهيد: #الهلال يحتاج محمد العويس وستكون صفقة عظيمة وهو أفضل حارس بالسعودية
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 28, 2021