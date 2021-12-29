“النقل” تطرح عدداً من الوظائف للرجال والنساء عبر “جدارة”

دعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة من حملة البكالوريوس لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد.
وأوضحت الوزارة اليوم (الأربعاء) أن الوظائف يتم التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” ويبلغ عددها 31 ومتاحة للجنسين.
وأشارت وفق “أخبار 24” إلى أن 28 من الوظائف المطروحة على المرتبة السابعة، و3 على السادسة، بينما التقديم عليها من 5 يناير وحتى 12 يناير، ويمكن الاطلاع على الشروط من خلال الرابط.