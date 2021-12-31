تشغيل رادار جديد متنقل لرصد الظواهر الجوية وهطول الأمطار بتبوك

أطلق المركز الوطني للأرصاد، راداراً متنقلاً في منطقة تبوك بهدف رصد شدة هطول الأمطار والعواصف الترابية.
وأوضح مسؤول بالمركز في لقاء مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن الرادار الجديد الذي جرى تشغيله بالفعل في المنطقة يصل مداه بين 100 إلى 150 كيلومتراً، مبيناً أنه يركز على رصد شدة ونوعية هطول الأمطار.
ولفت إلى أنه جرى رصد تأثر عدة مناطق بالمملكة بحالة جوية قادمة، منوهاً إلى أنه لا يستبعد سقوط ثلوج على بعض المرتفعات في منطقة تبوك.
فيديو | يرصد العواصف والجراد.. #الأرصاد تشغل رادارا متنقلا للطقس في #تبوك#برنامج_اليوم pic.twitter.com/nWRSs42xed
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 30, 2021
وفق “أخبار 24”.