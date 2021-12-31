قدمت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح والإرشادات لمرضى الربو، منوهة إلى أهمية اتباعها عند نزول الأمطار، حفاظاً على سلامة صحتهم.
وأوضحت مدينة الملك سعود أن على مرضى الربو عند نزول الأمطار أن يحرصوا على تجنب المطر والهواء البارد كونهما من مهيجات الربو، وحمل البخاخ الإسعافي معهم بشكل دائم.
وأضافت أن النصائح تشمل كذلك تغطية الرأس والأنف والفم عند الخروج من المنزل، وكذلك الالتزام باقتناء بخاخ الربو الوقائي في حال وصفه الطبيب.
وشددت على ضرورة التوجه لأقرب قسم طوارئ في حال لم يستجب المريض للبخاخ الإسعافي، أو في حال تفاقم الأعراض وفقدان القدرة علىى التنفس أو الكلام، أو في حال الإصابة بازرقاق في أطراف الشفتين واللسان.
وفق “”أخبار 24.