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جديد المحليات > “مستشفى الملك خالد للعيون”: آلام الرقبة والظهر قد تكون دليلاً على إجهاد العين
31/12/2021   2:54 م

“مستشفى الملك خالد للعيون”: آلام الرقبة والظهر قد تكون دليلاً على إجهاد العين

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أكدت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، أن هناك علامات تعطي دلالة على وجود إجهاد في العين لدى الشخص، من بينها الشعور بآلام في الرقبة والظهر.

وأوضحت مستشفى الملك خالد أن الاستخدام الطويل والمستمر لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، يسبب إجهاداً للعين.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث جفاف في العين أو تدميع أو آلام في الرقبة والظهر أو صداع أو تشوش في الرؤية، فتلك أعراض على وجود إجهاد العينين.

ونصحت بالاحتفاظ بمسافة 20 إنشاً (50 سم) عن شاشات الحاسب الآلي والأجهزة الذكية، وإراحة العينين لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة بالنظر لمسافة قدرها 20 قدماً (ما يعادل 6 أمتار). وفق “أخبار 24”.

علامات إجهاد العين

“مستشفى الملك خالد للعيون”: آلام الرقبة والظهر قد تكون دليلاً على إجهاد العين

جديد المحليات
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