صدر أمران ساميان يؤكدان على جميع الجهات المعنية، بعدم التهاون والتراخي في الإشراف والرقابة على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع الأنشطة والمنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها.
وشدد الأمران، بالتأكيد على جميع الجهات بضرورة التحقق من حالة التحصين والحالة الصحية في تطبيق “توكلنا”، وتطبيق التباعد ولبس الكمامة في جميع المنشآت والأماكن والأنشطة والفعاليات التي تقع تحت إشرافها، وكذلك ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.
يأتي ذلك بناءً على ما رأته اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات، وما أوصت به مؤخرًا اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت، يوم أول أمس (الأربعاء)، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من يوم أمس (الخميس). وفق “أخبار 24”.