وكيل الصحة: معظمنا أصبحت لديه مناعة ضد المرض الشديد بـ”كورونا” ولكن “لا تفوتوا الفرصة”

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن معظم أفراد المجتمع أصبحت لديهم مناعة جزئية أو كلّية من المرض الشديد جراء فيروس “كورونا”.
وأوضح عسيري أن تلك المناعة تحققت بفضل الله تعالى ثم بفضل اللقاحات، مبيناً أن مضاعفات “كورونا” المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين.
وقال: “كوفيد يطلبكم الصلح فلا تفوتوا الفرصة”، مشدداً على ضرورة الأخذ بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد، وتوفير التهوية الجيدة، لافتاً إلى أن هذه الأشياء يجب أن تصبح عادة في كل شتاء.وفق “أخبار 24–“.