“الجمارك” تُحبط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1,4 مليون حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، إحباط 6 محاولات لتهريب ما يزيد على 1,4 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.
وبينت الهيئة بأنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة.
وأضافت أن منسوبي الهيئة في المنفذ عثروا في محاولة التهريب الأولى على أكثر من 338 ألف حبة مُخبأةً في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها في الراديتر الخاص بالشاحنة وفي تجويف السرير الخاص بالسائق.
وأكدت أن الحضور الذهني لمنسوبي الهيئة مكنتهم من إحباط محاولة ثانية تم فيها إخفاء أكثر من 405 آلاف حبة في أرضية إحدى الشاحنات القادمة إلى المنفذ، وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 303,488 حبة كبتاجون.
وأشارت إلى أن منسوبيها أحبطوا في المحاولة الرابعة تهريب 230,232 حبة عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية ملبوسات رجالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ، كما بتم إحباط تهريب أكثر من 119 ألف حبة كبتجاون، عُثر عليها في مركبة من نوع “خصوصي”، أُخفيت داخل الإطارات التي تسير عليها المركبة.
ونوهت بأنه تم إحباط المحاولة السادسة، حيث عثرت على 27,907 حبات مُخبأة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين للمملكة بواسطة إحدى الحافلات، مشيرة إلى أنه تم القبض على مستقبلي هذه الكميات داخل الممكلة وعددهم 4 أشخاص، وذلك بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني، أو الرقم الدولي 00966114208417.
#ارقد_وآمن | إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في عددٍ من الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 31, 2021
وفق “أخبار 24”.