“الثقافة” تُطلق الهوية البصرية لمبادرة “عام القهوة السعودية” وتُدشن منصتها الإلكترونية

أطلقت وزارة الثقافة اليوم (الجمعة)، الهوية البصرية الخاصة بمبادرة “عام القهوة السعودية”، والمستوحاة من “الفنجال” بما يحمله من إشارات دلالية مرتبطة بالقهوة وبقيم الكرم والضيافة السعودية الفريدة.
وقالت الوزارة إن الهوية البصرية ستُرافق كافة الأنشطة والتفعيلات والتصاميم التي ستقدمها الوزارة وشركاؤها من الجهات الحكومية والخاصة على مدى عام 2022م للاحتفاء بالقهوة السعودية وبمعناها الثقافي الشامل.
وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى الاحتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية وارتباطها الوثيق بعادات وتقاليد المجتمع السعودي بمختلف شرائحه، وذلك عبر برامج وفعاليات ومسابقات ستُنظمها الوزارة وهيئة فنون الطهي بالشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة.
كان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد أعلن إطلاق المبادرة وتسمية عام 2022م بعام القهوة السعودية، فيما خصصت الوزارة منصة إلكترونية للمبادرة، تتضمن وصفاً للمبادرة وأهدافها، وإرشادات لاستخدام الهوية البصرية، كما ستوفر المنصة في نهاية يناير المقبل مساحةً لاستقبال أفكار الأفراد وكافة الجهات الراغبة بتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المبادرة وتعزز أهدافها.
تقاليد عريقة.. عاداتٌ متوارثة.. كرمٌ متأصّل.. وثقافةٌ تجمعنا.
نحتفي بعامٍ يعبق بالأصالة؛ #عام_القهوة_السعودية_2022#وزارة_الثقافة#برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/hLra62dQ7U
— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) December 31, 2021
وفق “أخبار 24”.