نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الثقافة” تُطلق الهوية البصرية لمبادرة “عام القهوة السعودية” وتُدشن منصتها الإلكترونية
31/12/2021   6:08 م

“الثقافة” تُطلق الهوية البصرية لمبادرة “عام القهوة السعودية” وتُدشن منصتها الإلكترونية

+ = -
391

أطلقت وزارة الثقافة اليوم (الجمعة)، الهوية البصرية الخاصة بمبادرة “عام القهوة السعودية”، والمستوحاة من “الفنجال” بما يحمله من إشارات دلالية مرتبطة بالقهوة وبقيم الكرم والضيافة السعودية الفريدة.

وقالت الوزارة إن الهوية البصرية ستُرافق كافة الأنشطة والتفعيلات والتصاميم التي ستقدمها الوزارة وشركاؤها من الجهات الحكومية والخاصة على مدى عام 2022م للاحتفاء بالقهوة السعودية وبمعناها الثقافي الشامل. 

وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى الاحتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية وارتباطها الوثيق بعادات وتقاليد المجتمع السعودي بمختلف شرائحه، وذلك عبر برامج وفعاليات ومسابقات ستُنظمها الوزارة وهيئة فنون الطهي بالشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة. 

كان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد أعلن إطلاق المبادرة وتسمية عام 2022م بعام القهوة السعودية، فيما خصصت الوزارة منصة إلكترونية للمبادرة، تتضمن وصفاً للمبادرة وأهدافها، وإرشادات لاستخدام الهوية البصرية، كما ستوفر المنصة في نهاية يناير المقبل مساحةً لاستقبال أفكار الأفراد وكافة الجهات الراغبة بتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المبادرة وتعزز أهدافها. 

 

وفق “أخبار 24”.

“الثقافة” تُطلق الهوية البصرية لمبادرة “عام القهوة السعودية” وتُدشن منصتها الإلكترونية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191912.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.