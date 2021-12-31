وزير الطاقة يُوافق على نزع أراضٍ لصالح شركة الكهرباء ويلزمها بتعويض أصحابها خلال عامين

وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على نزع أراض لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وتقع الأراضي التي صدرت الموافقة على نزعها في مفرق الأجفر بمنطقة حائل، ووادي أبو فاطمة بمنطقة مكة المكرمة، ومخطط حامد السفياني بالعاصمة المقدسة، وقرية الجعدة وحي سيال بمنطقة الباحة.
وتتضمن كذلك جزءا من قطعة أرض واقعة في مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض، وقطعتين في حي الفاروق بمدينة بريدة ومثلهما في عنيزة، وقطعة في قرية العكاس بأبها.
وتضمن القرار تعويض الشركة لأصحاب الأراضي خلال عامين، بينما يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم. وفق “أخبار 24”.