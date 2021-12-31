“البلدية والقروية” توضح البروتوكولات الصحية الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الجمعة)، البروتوكولات الصحية المحدثة الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل، والتي أصدرتها هيئة الصحة العامة “وقاية” .
ونصت البروتوكولات على عدد من البنود، هي:
– يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.
– يجب ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (لا يعتبر وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (٣ متر) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.
فيما يتعلق بالمقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل يجب عمل ما يلي:
– إذا كان المقهى مصمماً على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفة.
– إذا كانت الجلسات الأرضية غير محددة، فإنه يجب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة. وفق “أخبار 24”.
– الاقتصار على الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد ويتم التخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، أو يمكن استخدام الشيشة العادية (التي يمكن إعادة استخدامها) بشرط الالتزام بما يلي:
– يتم استخدام الخرطوم ذي الاستخدام الواحد ويمنع استخدام الخرطوم العادي الذي يمكن إعادة استخدامه حتى ولو تم تطهيره وتنظيفه.
– يمنع استخدام الشيشة من قبل شخص آخر في نفس اليوم.
– يجب التخلص من المياه أو السوائل في وعاء الشيشة بعد الاستخدام مباشرة.
– يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة عن خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء.
– عدم استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد لأكثر من شخص.
– يمنع إعطاء أو استخدام الشيشة، من قبل شخص آخر بما في ذلك الشيشة الخاصة بالعميل أو أدواتها الخاصة التي قام بإحضارها، حتى يتم تنظيفها وتطهيرها ومضي يوم من آخر استخدام.
– يمكن للعملاء إحضار الشيشة أو الأدوات الخاصة بهم مع ضرورة التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية العامة وعدم تركها بالمحل.
– يجب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي لترك مسافة متر ونصف ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه أو منطقة الحساب.
– الالتزام بلبس الكمامة أثناء التنقل وعند منطقة الحساب وتقليل التنقل في أرجاء المقهى.
– يمنع على مقدمي الخدمة استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغرض التجربة والتأكد من جودتها.
– يتم تزويد المحلات بكاميرات مراقبة CCTV عند المداخل والجلسات الخارجية والداخلية ويجب على المحل تقديم التسجيلات في حال تم طلبها من قبل الجهات الرقابية.
– يتم وضع ملصقات تحذيرية على الطاولات والمداخل توضح خطورة التدخين في نقل كوفيد-١٩.
– يتم اتباع الإرشادات العامة الأخرى الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي.
اشتراطات التنظيف والتطهير للشيشة قبل وبعد الاستخدام:
– تعيين موظف مسؤول فقط عن التقاط وتنظيف وتطهير الشيشة.
– يجب تنظيف الشيشة وتطهيرها قبل استخدامها في المحل وكذلك على الفور بعد كل استخدام في حوض مخصص فقط لتنظيف الشيشة.
– يجب تفكيك المعدات بالكامل بعد كل استخدام لتسهيل التنظيف.
– يتم رمي الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل الخرطوم ويمنع تنظيفها أو إعادة استخدامها.
– غسل جميع أجزاء المعسل بالماء والصابون جيداً.
– غمس إناء أو حاوية الماء في محلول مكون من ملعقتي طعام من الكلور لكل جالون ماء لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء لإزالة أي بقايا للكلور العالق.
– ترك المعسل ليجف عن طريق الهواء بعد عملية الغسيل.
– بعد التطهير، يجب تجفيف الشيشة وتخزينها بطريقة تمنع التلوث الخارجي.
– عدم استخدام الشيشة من قبل أي شخص آخر قبل تنظيفها وتطهيرها.