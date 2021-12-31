قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بزيارة القطاعات العسكرية بالمنطقة الجنوبية.
وجاءت الزيارة لدعم رجال القوات المسلحة والثناء على جهودهم العظيمة في حماية الوطن والحفاظ على أرواح الآمنين.
وأكد السديس أن الجنود البواسل سطروا أروع البطولات في الذود عن هذا الوطن المعطاء وحماية مقدساته وأبنائه من الهجمات الغادرة.
وأوصى الجنود بتقوى الله عز وجل وبذل الجهد في حماية المقدسات والممتلكات والأرواح، مشيراً إلى مكانة ما يقومون به من جهاد وأنهم سينالون به الأجر الكبير وسيسطر التاريخ بطولاتهم في حماية الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.