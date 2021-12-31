“الأراضي البيضاء” تصدر فواتير الرسوم لأراضٍ في مدن جديدة.. وهذه مهلة السداد

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1443/1444هـ في كل من المدينة المنورة وأبها، وخميس مشيط، والطائف، وجيزان، وصامطة وأبو عريش في دورتها الأولى.
وأوضح البرنامج أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض من قبل مُلاكها، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار.
وأضاف أن ذلك يهدف أيضا لتحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، حيث أُعلن مؤخرا عن وضع آليات دعم جديدة بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء. وفق “أخبار 24”.