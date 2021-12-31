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جديد المحليات > “الزكاة والجمارك” تكشف عن تحديثات على بنود وعناوين السلع في التعريفة الجمركية اعتباراً من غدٍ
31/12/2021   11:37 م

“الزكاة والجمارك” تكشف عن تحديثات على بنود وعناوين السلع في التعريفة الجمركية اعتباراً من غدٍ

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن التحديثات التي طرأت على بنود وعناوين السلع في التعريفة الجمركية، والتي سيجري تطبيقها والعمل بها ابتداءً من يوم غد (السبت).

 ودعت المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين إلى الاطلاع على النسخة الجديدة والمحدثة من النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع “التعريفة الجمركية”، والتي طرأ عليها العديد من التحديثات المواكبة للتطور في الصناعات والتقنية والابتكارات.

 وأوضحت أن الهدف من هذه التحديثات تسهيل عملية الرقابة على المنتجات وتيسير جمع ومقارنة وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالتجارة الدولية، إلى جانب الإدراك التام بأن التغييرات في التقنية والصناعات، وأشكال التجارة تقتضي إجراء تعديلات مكثفة تُسهم في تيسير الإجراءات الجمركية وجعلها أكثر مرونة. وفق “أخبار 24”.

 

“الزكاة والجمارك” تكشف عن تحديثات على بنود وعناوين السلع في التعريفة الجمركية اعتباراً من غدٍ

جديد المحليات
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