من هو عبد الرحمن المبارك الرئيس التنفيذي الجديد لـ “جسر الملك فهد”؟

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تولي “عبدالرحمن المبارك” منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلفا للمهندس عماد المحيسن، وذلك اعتباراً من يوم غد (السبت) الموافق 1 يناير 2022.
وحصل عبدالرحمن بن معن المبارك على بكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة اليرموك في الأردن، وشهادة في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة سنغافورة الوطنية.
وبدأت حياته المهنية في الهيئة العامة للطيران المدني، حيث شغل منصب المشرف العام على مشروع قرية البضائع في مطار الملك فهد الدولي بين عامي 2010 و2014، ومنصب مدير قرية الشحن في المطار بين عامي 2014 و2016، ومدير امتيازات الشحن بين 2016 و2017، ليصبح نائباً للمدير العام التجاري للمطارات خلال 2017.
كما عمل مديراً للطرق والمرور وتطوير الخدمات اللوجستية في شركة مطارات الدمام بين 2017 و2018، وشغل عضوية اللجنة التوجيهية للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بين 2017 و2018، وعضوية لجنة المناطق الاقتصادية الخاصة بين 2017 و2018. وفق “أخبار 24”.
كما شغل عضوية العديد من لجان الهيئات السعودية، وأبرزها : “لجنة اللوجستيات في المنصة اللوجستية السعودية بين 2017 و2021، ومجلس المستشارين التابع لـ “مؤسسة التدريب التقني والمهني” خلال 2019، ولجنة التجارة عبر الحدود في الهيئة العامة للجمارك بين 2019 و2021، و مجلس التجارة الإلكترونية خلال 2021″.
وشغل المبارك أيضاً مناصب: نائب مساعد لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع البريد خلال 2021، ورئيس قطاع الخدمات اللوجستية البريدية في الهيئة ذاتها بين 2020 و2021، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشركة السعودية للخدمات اللوجستية خلال 2020، ورئيس تطوير الأعمال في شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي “كارجو” خلال 2020، ونائب الرئيس للشؤون التجارية في الشركة ذاتها بين 2019 و2020، والرئيس التنفيذي لشؤون المناولة الأرضية فيها بين 2018 و2019.