أحدها في التجارب السريرية.. “التعليم الجامعي”: جامعاتنا تمتلك 9 اكتشافات للقاحات كورونا

استعرض المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، طارق الأحمري، أوجه تطور عملية التعليم في الجامعات خلال عام 2021، بالأخص على مستوى الأبحاث العلمية والابتكار.
وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن المملكة حافظت على مركز الصدارة في قائمة المساهمين في الأبحاث العلمية بين الدول العربية، كما جاءت في المركز الثاني على مستوى دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن جامعات المملكة تساهم في الأبحاث العلمية الخاصة بجائحة كورونا، حيث تمتلك 9 اكتشافات تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أحدها وصل إلى المراحل السريرية.
فيديو | المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي لـ #نشرة_النهار:
لدينا 9 اكتشافات للقاحات #كورونا داخل الجامعات السعودية وأحدها وصلت إلى المراحل السريرية#الإخبارية pic.twitter.com/W2oeu93DAY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2021
وفق “أخبار 24”.