مشاهد مبهرة لتساقط الثلوج على جبل اللوز بمنطقة تبوك

شهدت منطقة تبوك وعدد من المراكز التابعة لها، صباح اليوم (السبت)، هطول أمطار غزيرة، وتساقط الثلوج على جبل اللوز.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مشاهد مبهرة لجبل اللوز والذي يقع في شمال غربي المملكة وهو مغطى بالثلوج، فيما حرص بعض المتنزهين على تصوير تلك اللحظات والاستمتاع بالأجواء.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لم يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.وفق “أخبار 24”.
فيديو | مشاهد مباشرة لحظة تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك#الإخبارية pic.twitter.com/f9QznO7mzo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022
فيديو | الضباب يعانق جبل اللوز.. وبياض الثلج زاده جمالًا #الإخبارية pic.twitter.com/lObsOSfCv8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022
فيديو | والثلوج تتساقط عليه.. مراسلنا “مصعب الديحاني”: إقبال أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء في أعلى قمم جبل اللوز #الإخبارية pic.twitter.com/NwVt3WiE2y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022