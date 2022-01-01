المسند: 2022 سنة بسيطة.. والعشر الأوائل من يناير الأشد برودة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الدكتور عبد الله المسند، إن السنة الجديدة 2022 سنة بسيطة (365 يوماً)، بمعنى أن شهر فبراير سيكون 28 يوماً بدلاً من 29 يوماً.
وأوضح المسند أنه عادة تعتبر العشر الأوائل من شهر يناير الأشد برودة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة لمدينة الرياض في يناير 14 درجة مئوية، وذلك وفقاً للسجلات المناخية لمدينة الرياض خلال 35 عاماً.
وأبان أن التوقعات المطرية المعتبرة اليوم (السبت) تشمل أجزاء من 12 منطقة سعودية، وأجزاء من كل دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر مشهداً جوياً قلما يتكرر. وفق “أخبار 24”.