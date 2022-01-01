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جديد المحليات > “بسطة الرياض” تنطلق مجدداً في طريقي التحلية والدائري الشرقي
01/01/2022   2:14 م

“بسطة الرياض” تنطلق مجدداً في طريقي التحلية والدائري الشرقي

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (السبت)، انطلاق فعاليات “بسطة الرياض” مجددا، والتي تمثل سوقا مفتوحا لإحياء الفراغات العمرانية في العاصمة مع متعة الأجواء الماطرة.

وأوضحت الأمانة، أن بسطة الرياض تنطلق من موقعين: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، من الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الـ10 مساءً، وساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي من الساعة الـ4 عصراً وحتى الساعة الـ11.30 مساءً.

وتهدف “البسطة” إلى دعم رواد الأعمال المواطنين، وتضم بازارات الملابس والعطور، وعددا من المطاعم المعروفة والكافيهات، مع تواجد للفنون والحرف والموسيقى.

وفق “أخبار 24”.

“بسطة الرياض” تنطلق مجدداً في طريقي التحلية والدائري الشرقي

جديد المحليات
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