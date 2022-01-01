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جديد المحليات > شاهد.. هكذا استقبل الآلاف في منطقة البوليفارد العام الجديد 2022
01/01/2022   2:13 م

شاهد.. هكذا استقبل الآلاف في منطقة البوليفارد العام الجديد 2022

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استقبل جموع زوار منطقة بوليفارد رياض سيتي، أشهر مناطق موسم الرياض، العام الميلادي الجديد (2022)، بالاستمتاع بالعروض الضوئية المبهرة وأصوات الألعاب النارية الصاخبة.

وفي ليلة لم تنَم فيها الرياض، زادت من روعتها الأجواء الساحرة وسقوط زخّات المطر، بدأت شاشات البوليفارد العد التنازلي للسنة الجديدة (2022)، في هدوء تام وترقب جمّ، حتى تم تصفير العداد؛ فانطلقت الأعيرة النارية في سماء المنطقة وأضاءت العروض الضوئية ليل الرياض، إيذانًا بدخول العام الجديد.

وانطلقت احتفالات الآلاف من زوار البوليفارد، بمتابعة العد التنازلي للسنة الجديدة، والاستمتاع بالعروض الضوئية والألعاب النارية، وتوثيق هذه اللحظات بعدسات جوالاتهم، ثم تتابعت حفلات ليلة “تريو الرياض” التي جمعت أكثر من 13 فنانًا وفنانة سعوديين وعربًا، أطربوا الحضور بغناء أروع أغانيهم.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هكذا استقبل الآلاف في منطقة البوليفارد العام الجديد 2022

جديد المحليات
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