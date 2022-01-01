شاهد.. هكذا استقبل الآلاف في منطقة البوليفارد العام الجديد 2022

استقبل جموع زوار منطقة بوليفارد رياض سيتي، أشهر مناطق موسم الرياض، العام الميلادي الجديد (2022)، بالاستمتاع بالعروض الضوئية المبهرة وأصوات الألعاب النارية الصاخبة.
وفي ليلة لم تنَم فيها الرياض، زادت من روعتها الأجواء الساحرة وسقوط زخّات المطر، بدأت شاشات البوليفارد العد التنازلي للسنة الجديدة (2022)، في هدوء تام وترقب جمّ، حتى تم تصفير العداد؛ فانطلقت الأعيرة النارية في سماء المنطقة وأضاءت العروض الضوئية ليل الرياض، إيذانًا بدخول العام الجديد.
على شاشات #بوليفارد_رياض_سيتي .. عدينا من الـ 10، لين وصلنا لـ 2022 😍
واحتفلنا سوا ببدايات جديدة نعيش فيها خيالنا أكثر ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/WpZoV2SdjB
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2021
وانطلقت احتفالات الآلاف من زوار البوليفارد، بمتابعة العد التنازلي للسنة الجديدة، والاستمتاع بالعروض الضوئية والألعاب النارية، وتوثيق هذه اللحظات بعدسات جوالاتهم، ثم تتابعت حفلات ليلة “تريو الرياض” التي جمعت أكثر من 13 فنانًا وفنانة سعوديين وعربًا، أطربوا الحضور بغناء أروع أغانيهم.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 31, 2021
وفق “أخبار 24”.