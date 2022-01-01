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رياضة > تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ 15
01/01/2022   2:13 م

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ 15

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (السبت)، حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ15، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتبدأ مباريات اليوم بلقاء التعاون ونظيره ضمك عند 3:25 مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ثم لقاء أبها ونظيره الرائد عند 3:45 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتليهما مباراة الفتح ونظيره النصر، عند 5:40 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ثم مباراة الأهلي ونظيره الشباب عند 7:50 مساءً على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وجاء حكام مباريات اليوم كالتالي:

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ 15

وفق “أخبار 24”.

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ 15

رياضة
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