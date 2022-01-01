موقف ثلاثي النصر من مواجهة الفتح في الدوري

قرر مدرب النصر، الأرجنتيني أنخيل روسو استبعاد اثنين من نجوم الفريق عن مواجهة الفتح، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.
وأوضح الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مدرب النصر قد استبعد الثنائي عبدالله مادو وعبدالفتاح عسيري من حساباته أمام الفتح لعدم وصولهما للجاهزية الكاملة.
واستقر مدرب النصر ألا يستعجل في إعادة الثنائي عسيري ومادو للمشاركة في المباريات حتى لا تُعاودهما الإصابة.
وفي سياق متصل، أكد الإعلامي علي العنزي عبر حسابه بموقع تويتر، أن روسو قرر ضم علي لاجامي لقائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهة الفتح. وفق “أخبار 24”.
وغاب لاجامي عن مواجهات النصر الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل الصحي.