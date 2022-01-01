بالفيديو.. أنمار الحائلي يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الاتحاد في غرفة الملابس بعد الفوز على الباطن

عبر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الباطن، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أنمار الحائلي، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”، إنه أبلغ لاعبي الاتحاد في غرفة الملابس إن الفريق لم يفز بأي شيء حتى الآن، وأننا انهينا 50% من الدوري فقط، ويتبقى النصف الثاني الذي سيشهد تقديم مستوى أفضل.
وأوضح أنمار الحائلي، أن إدارة النادي تسير خطوة بخطوة، والآن لدينا فريق متكامل قادر على المنافسة على الدوري، وبعدها سيتم الانتهاء من كل الأمور المالية، إلا أن ننتهي من الوفاء بشروط الكفاءة المالية.
وأضاف “الحائلي”: “أريد أن تسود أجواء الفرح والسعادة في النادي وبين جماهيره، والدوري ما زال طويل، والجميع يعلم أن الأمور المالية في الأندية الجماهيرية صعبة، ولكن الأمور الحالية طيبة”. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنمار الحائلي أن الدوري السعودي يعد من أقوى الدوري العربية، والفرق التي تنافس فيه قوية وتقدم كل ما لديها في كل المباريات، لكن الاتحاد يتمتع بثقافة الفوز، وهناك تحفيز كبير ودعم متواصل والهدف هو الفوز دائمًا.
ونجح فريق الاتحاد في خطف فوز قاتل أمام نظيره الباطن، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعزز تصدره لجدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، بـ32 نقطة، ويحسم بطل الشتاء في نهاية الدور الأول بالدوري.
أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد : كما قلت للاعبين أننا لم نقدم شيء وخلصنا فقط 50% من الدوري .. فريقنا كامل ونحتاج إلى الانتهاء من الأمور المالية والحصول على الكفاءة المالية .. أريد أن يعم الفرح بين الفريق و الكيان الاتحادي والدوري ما زال طويل #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/TJaW6bOG4P
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 31, 2021