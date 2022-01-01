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جديد المحليات > “الخارجية” تطلق تأشيرة المرور البحري إلكترونيًا للقادمين عبر رحلات الكروز
01/01/2022   6:58 م

“الخارجية” تطلق تأشيرة المرور البحري إلكترونيًا للقادمين عبر رحلات الكروز

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم (السبت)، إطلاق تأشيرة المرور البحري “E-VISA” إلكترونيًا للقادمين إلى المملكة عبر رحلات “الكروز”.

وأوضحت أن التأشيرة تُمنح للقادمين عبر الرحلات البحرية، حيث يمكن للمستفيد التقدم للحصول على التأشيرة إلكترونيًا عبر منصة وزارة الخارجية.

وأبانت أن خطوات الحصول على هذه التأشيرة، تبدأ بتعبئة طلب تأشيرة بعد شراء تذكرة الكروز بالتعاون مع شركة البحر الأحمر، وتسجيل بيانات الطلب في منصة التأشيرات لوزارة الخارجية، ثم تتم معالجة التأشيرة واعتمادها من خلال السفارة السعودية الرقمية في المنصة.

إنفو التأشيرة البحرية

وفق “أخبار 24”.

“الخارجية” تطلق تأشيرة المرور البحري إلكترونيًا للقادمين عبر رحلات الكروز

جديد المحليات
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