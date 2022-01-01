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جديد المحليات > الموارد البشرية: لا صحة لما تم تداوله بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي غير مسجل أو موثق اعتبارًا من اليوم
01/01/2022   6:58 م

الموارد البشرية: لا صحة لما تم تداوله بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي غير مسجل أو موثق اعتبارًا من اليوم

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نفى متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق ولا يعتد به في المحاكم العمالية.

وأوضح أنه لا صحة لذلك، حيث إن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية. كما ندعو الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية. وفق “أخبار 24”.

الموارد البشرية: لا صحة لما تم تداوله بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي غير مسجل أو موثق اعتبارًا من اليوم

جديد المحليات
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