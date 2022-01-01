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جديد المحليات > “المراعي” تنفي شائعات بيع الأمير سلطان الكبير أسهمه في الشركة
01/01/2022   6:59 م

“المراعي” تنفي شائعات بيع الأمير سلطان الكبير أسهمه في الشركة

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نفت شركة “المراعي”، اليوم (السبت)، الشائعات المتداولة التي تزعم بأن الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، باع 43.5 مليون سهم من أسهمه في الشركة.

وأوضحت أن المعرفات التي قامت بنشر هذه الشائعات ليس لها علاقة بالأمير سلطان.

وأشارت إلى أن الأمير سلطان أسس شركة سلطان القابضة بهدف تحويل جميع الاستثمارات المسجلة باسمه شخصيًا – بما فيها الحصص والأسهم في الشركات – إلى شركة سلطان القابضة التي يمتلكها بالكامل.وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن هيئة السوق المالية وافقت على نقل الأسهم الخاصة بالأمير سلطان بن محمد الكبير من محفظته إلى المحفظة المسجلة باسم شركة سلطان القابضة دون تنفيذ صفقة، مؤكدة أن الأنباء المتداولة مجرد شائعات.

“المراعي” تنفي شائعات بيع الأمير سلطان الكبير أسهمه في الشركة

جديد المحليات
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