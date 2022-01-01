نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان ومواطن سهل تنقلهم
01/01/2022   6:59 م

الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان ومواطن سهل تنقلهم

+ = -
768

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، أن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود، أسفرت عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من القبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن سهل لهم التنقل قبل القبض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وإحالة المواطن إلى النيابة العامة.

‏‎وأكد المتحدث الكنعان، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وفق “أخبار 24”.

‏‎وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان ومواطن سهل تنقلهم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192065.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.