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جديد المحليات > جدول فعاليات موسم الرياض اليوم السبت
01/01/2022   6:58 م

جدول فعاليات موسم الرياض اليوم السبت

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استعرضت الهيئة العامة للترفيه، جدول الفعاليات المقامة اليوم (السبت)، ضمن موسم الرياض، والذي يتضمن العديد من الأنشطة والعروض الترفيهية.

وأوضحت الهيئة أن منطقة البوليفارد تحتضن فعاليات متنوعة، من ضمنها مسرحيتا “بخصوص بعض الناس”، و”في نص الليل”، ومسرح كوكب الشرق “رحلة الست”، بالإضافة لتجربة متاهة الكريستال، مع مسرح العندليب “حبيبتي من تكون”.

وأشارت إلى أن منطقة نبض الرياض تقدم عروضاً فنية وترفيهية، وأخرى ثلاثية الأبعاد وفلكلورية ونشاطات فنية ثابتة وجوالة، كما تستضيف المناطق الأخرى أنشطة عديدة ومتنوعة.

يُشار إلى أن فعاليات موسم الرياض انطلقت في 20 أكتوبر الماضي، موزعة على 14 منطقة ترفيهية، وتشمل 7500 فعالية، من بينها 70 حفلا غنائيا عربيًا، بالإضافة إلى 6 حفلات عالمية، و350 عرضًا مسرحيًا من مختلف دول العالم، بخلاف افتتاح مطاعم ومقاهٍ جديدة يصل عددها لـ 270.

فعاليات الموسم

وفق “أخبار 24”.

جدول فعاليات موسم الرياض اليوم السبت

جديد المحليات
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