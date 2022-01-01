سيطرة لـ “الهلال” وتواجد لـ “النصر” بالتشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 2021

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (السبت)، عن التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 2021، بحسب تصويت الجمهور.
وشهدت التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 2021 تواجد 8 لاعبين من الهلال والنصر بواقع 6 لاعبين من الهلال هم:بافيتيمبي غوميز، موسى ماريجا، سالم الدوسري، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، جانغ هيون سون بجانب لاعب النصر السابق والاتحاد الحالي عبدالرزاق حمدالله واللاعب الحالي بالنصر عبدالإله العمري.
وأشار الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي، إلى أن وجود العديد من لاعبي فريق الهلال ضمن التشكيلة المثالية النهائية ليست مفاجأة؛ حيث ألهم حصولهم على لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخهم المشجعين في جميع أنحاء القارة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الموقع ذاته اختيار المدير الفني البرتغالي، ليوناردو جارديم، الرجل الذي قاد سلسلة انتصارات الهلال في الأدوار الإقصائية، كمدير فني رئيسي للتشكيلة المثالية لهذا الموسم.